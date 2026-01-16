Мъж е убит с нож при скандал в Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Млад мъж е бил убит вчера в Русе. Починалият е на 31 години, а престъплението е извършено в кв."Родина". Извършителят е задържан от полицията.

По неофициална информация двамата мъже са били заедно в апартамент, където през нощта в сряда срещу четвъртък са употребили голямо количество алкохол. Предполага се, че извършителят е бил и под въздействието на наркотици.

Близки на убития споделиха пред "Русе Медиа", че в жилището са били жената, с която той е живеел, и брат й.

Вчера сутринта двамата мъже са се скарали, при което 31-годишният мъж е намушкан фатално с нож в гърдите.

Медиците са пристигнали много бързо, но пострадалият е починал от голямата кръвозагуба. Полицията е задържала убиеца.