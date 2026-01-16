ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любомир Николов: Загиналите в ж.к. "Свобода" се задушили в пожара, защото се евакуирали сами

Шефът на СДВР Любомир Николов Снимка: Георги Палейков

Загиналите жени при пожара в ж.к. "Свобода" в София са се задушили, защото са се евакуирали сами, преди да пристигнат от пожарната, каза на брифинг пред медиите главен комисар Любомир Николов, директор на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), цитиран от БТА. 

Според него проблемът не е бил в електрическата мрежа на блока, а в зарядно устройство, включено в нея. Той допълни, че жертвите са майка - на 74 години, и две дъщери - на 51 и 46 години. 

Три жени загинаха при пожар в столичния квартал "Свобода". Сигналът е от 3:05 часа. Пожарът е бил в апартамент на втория етаж на жилищен блок, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Освен загиналите, пострадал при пожара мъж е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Н.И. Пирогов”, съобщиха от лечебното заведение.

Няма задимяване в съседните апартаменти, но не мога да кажа дали хората могат да се приберат по домовете си тази нощ, каза Тодор Филипов, командир на пожарникарен екип.

Шефът на СДВР Любомир Николов

