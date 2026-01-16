"Възраждане": Президентът да насрочи избори възможно най-бързо

Костадин Костадинов смята, че Андрей Гюров е най-подходящият от наличните варианти за служебен премиер

Вече всичко е в ръцете на Румен Радев. Възможните дати, на които може да направи изборите, са или 22 март, или 29 март. Призоваваме го по възможно най-бързия начин да назначи служебния кабинет и да издава указа за насрочване на изборите.

Това обяви в парламентарните кулоари лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов малко след като АПС официално върнаха неизпълнен третия мандат за съставяне на правителство.

Според Костадинов всеки ден, в който сегашното правителство на Росен Желязков продължава да работи, е „подарък за корупцията". Той призова държавният глава „да спре да прави подаръци на корупцията".

Депутатът смята, че сред имената в т.нар. домова книга най-подходящ за премиер е Андрей Гюров. Той (президентът Румен Радев - б.р. ) има да избира между Гюров и човек на Пеевски. Не че Гюров е възможно най-добрият кандидат, но в крайна сметка заради поправките в конституцията, които бяха направени от ПП-ДБ и техните коалиционни партньори ГЕРБ и ДПС, ситуацията е такава, каквато е", коментира лидерът на "Възраждане".

Той се оправда, че хората му не подкрепили искането на ПП-ДБ за машините, защото

воля за машинно гласуване няма, каза Костадинов и уточни, че причината от "Възраждане" да не подкрепят машинното гласуване в правна комисия било защото предложението на ПП-ДБ не е за 100%, а 75% покриване на секциите. Според него ПП-ДБ 3000 секции с по-малко от 300 избиратели да гласуват на хартия, а при структурен анализ се виждало, че тези секции се намират на места, в които доминира ДПС. По този начин те само подпомагат, волно или неволно, манипулациите на ДПС, за които всички ние знаем, че вършат, обясни той.