С процедурни хватки протакат старта на правната комисия

Макар управляващите да имаха намерение да задвижат бързо новото заседание на правната комисия днес, това няма да стане по предварителния им план. Комисията е насрочена за след края на пленарното заседание, което се очакваше да бъде кратко, но все още продължава.

В момента парламента е в 30-минутна почивка, одобрена от председателстващата заседанието Юлиана Матеева от "Величие". По-рано днес имаше опит и парламентарният контрол да започне веднага след края на блиц контрола, обаче мнозинството блокира този опит и остави въпросите към министрите за след 11 часа.

Само два въпроса са заложени в парламентарния контрол - един към регионалния министър Иван Иванов и един към вицепремиера Гроздан Караджов. Още след първия отговор от "Възраждане" изчетоха декларация, след което дойде и искането за почивка.