ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Формирование от Сухопътните войски беше сертифицир...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22102629 www.24chasa.bg

С процедурни хватки протакат старта на правната комисия

Павлета Давидова

[email protected]

788
Вицепремиерът Гроздан Караджов се включи и в блиц контрола по-рано днес. Снимка: Николай Литов

Макар управляващите да имаха намерение да задвижат бързо новото заседание на правната комисия днес, това няма да стане по предварителния им план. Комисията е насрочена за след края на пленарното заседание, което се очакваше да бъде кратко, но все още продължава.

В момента парламента е в 30-минутна почивка, одобрена от председателстващата заседанието Юлиана Матеева от "Величие". По-рано днес имаше опит и парламентарният контрол да започне веднага след края на блиц контрола, обаче мнозинството блокира този опит и остави въпросите към министрите за след 11 часа.

Само два въпроса са заложени в парламентарния контрол - един към регионалния министър Иван Иванов и един към вицепремиера Гроздан Караджов. Още след първия отговор от "Възраждане" изчетоха декларация, след което дойде и искането за почивка.

Вицепремиерът Гроздан Караджов се включи и в блиц контрола по-рано днес.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание