Обвиниха двама мъже за издаване на фалшиви регистрации на коли

Прокурор при Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност двама мъже на 77 и на 65 години за подготовка за съставяне на неистински официални документи, съобщиха от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че на обвиняемите М.С. и В.А. са подготвяли средства и са създавали условия за съставяне на неистински свидетелства за регистрация на превозни средства. В гараж на къща в село Лозен обвиняемият М.С. е съхранявал холограмни стикери за изготвяне на официални документи. В лек автомобил марка „Ходна" В.А. е съхранявал празни бланки за регистрация на МПС с холограмни стикери, като с действията си е извършил приготовление към престъпление.

По случая се води досъдебно производство. В хода на разследването вече са направени претърсвания на 5 адреса, от които са иззети неистински банкноти евро и долари, рецепта за приготвяне на наркотично вещество, 1 гр. амфетамин, флашка с матрица и образец на документи за регистрация на МПС, както и сума в размер на 60 000 евро.

С постановление на наблюдаващ прокурор В.А. е задържан за срок до 72 часа. Предвид чистото съдебно минало, напредналата възраст и здравословното състояние на М.С., спрямо него е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция".

Днес, 16.01.2026 г., прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо В.А.