След близо 3-часово забавяне, правната комисия събра кворум и ще заседава за КПК и Изборния кодекс

Близо 3 часа след първоначално обявения час за извънредното заседание на правната комисия, депутатите от нея все пак успяха да се съберат, за да разгледат на първо четене трите законопроекта за закриване на антикорупционната комисия (КПК) и да продължат дискусиите по общия законопроект за промени в Изборния кодекс.

Според дневния ред първо ще бъде обсъден законопроектът, който лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски внесе още през лятото. Неговото предложение е КПК да се закрие, а разследващите функции да бъдат прехвърлени на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Следващото предложение в дневния ред е на "Демократична България", които искат и президентът да има свои хора в комисията, но тя да не може да разследва.

Третото предложение, свързано с КПК е внесено от ГЕРБ в парламента - законопроект за закриване на Комисията за противодействие на корупцията. Предвижда се комисията, която през годините на съществуването си беше съпътствана основно от скандали, да бъде разформирована чрез промени в Закона за Сметната палата. Част от правомощията ѝ ще бъдат прехвърлени именно към Сметната палата – включително воденето на регистъра за имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности, и контрола върху конфликта на интереси, а дейностите по противодействие на корупцията ще преминат към ГДБОП.

Вчера правната комисия, водена от Анна Александрова от ГЕРБ отхвърли на първо четене законопроекта на ПП-ДБ за 100% машинно гласуване. Днес се очаква да продължат дискусиите по общия законопроект на пет формации на второ четене с множество предложения, включително купуване на нови сканиращи броящи машини, въвеждане на преброителни центрове, намаляване на секциите за гласуване в чужбина. Заради втория проект снощи в центъра на София имаше и многохиляден протест, организиран от ПП-ДБ, с искане на честни избори и изцяло машинно гласуване.

Заседанието първо трябваше да се проведе вчера, но пленарното заседание се проточи и правната комисия отпадна. Преместиха я обаче за днес и се радваше на жив интерес - дойдоха множество депутати, които не са членове на комисията, медии, представители на министерствата на електронното управление и външните работи, цялото ръководство и членове на ЦИК, членове на секционни комисии, обществения съвет към ЦИК, Висшия адвокатски съвет, "Правосъдие за всеки", Обединение за честни избори и други неправителствени организации и изборни експерти.

На вчерашното заседание бе прието предложението за въвеждане на т.нар. оптични устройства за сканиране на бюлетини, с които да се броят гласовете от хартиените бюлетини на изборите. Кога обаче ще стане това - дали за следващите избори, все още не е ясно, тъй като промените в Изборния кодекс далеч не са гласувани в цялост, а само първите параграфи на общия законопроект.