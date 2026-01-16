Формирование от Сухопътните войски беше сертифицирано за участие в Многонационалната бойна група на територията на страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Механизирана рота от 31-ви механизиран батальон – Хасково, от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, беше сертифицирана за участие в Многонационалната бойна група на територията на страната, с рамкова държава Италия. Сертификацията се проведе на 14 и 15 януари на учебен полигон „Ново село", по време на тактико-специалното учение „DECISIVE STRIKE 26", съолщиха от Министерството на отбраната.

По време на учението бяха изпълнени задачи по стандартите на НАТО и отработени действия в динамична обстановка във взаимодействие с партньорски формирования от Многонационалната бойна група, като ролята на противостоящи сили изпълняваше италианско военно формирование.

Ръководител на учението беше командирът на 31-ви механизиран батальон майор Георги Пасков. Българската рота се командваше от капитан Стоян Спасов.