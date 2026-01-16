Община Несебър модернизира СУ "Любен Каравелов" с фотоволтаична централа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът Николай Димитров: Правим поредна въжна стъпка към енергийна независимост и устойчиво развитие на образователната ни инфраструкутра

Кметът на Община Несебър Николай Димитров подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие" за реализацията на мащабен енергиен проект в СУ „Любен Каравелов", като инвестицията попада в рамките на Интервенция II.Г.6 от СПРЗСР 2023 – 2027 г.

Проектът предвижда изграждането на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди, разположена върху покривните пространства на училището. Общата стойност на инвестицията възлиза на 415 022,04 лв.

Техническите параметри на съоръжението включват инсталирана мощност от 152 киловата (kW) и комбиниране на ФЕЦ с локална система за съхранение на електрическа енергия (батерии) с капацитет от 112 киловатчаса (kWh).

„Инвестицията в зелена енергия за нашите училища е инвестиция в бъдещето на децата ни и в по-чиста околна среда. С този проект СУ „Любен Каравелов" се превръща в пример за модерно и енергийно ефективно учебно заведение", коментира кметът Николай Димитров.

Интегрирането на система за съхранение ще позволи на училището да оптимизира потреблението си, като използва произведената слънчева енергия и в часове без слънцегреене, което значително ще намали разходите за електроенергия.

Чрез внедряването на тези ВЕИ мощности Община Несебър продължава своята политика за намаляване на въглеродните емисии и рационално управление на общинските ресурси.