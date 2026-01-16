Само един от 6-членната банда, пласирала фалшиви евро и долари в Пловдив, получи затвор

Организаторът на ОПГ-то и останалите четирима се разминаха с условни присъди

Организираната престъпна група, която прокарвала в обращение фалшиви евро и долари в Пловдив, е сключила споразумение с прокуратурата и само един от шестимата обвиняеми е получил ефективна присъда, научи "24 часа".

Юлиан Атанасов влиза в затвора за година и 6 месеца при първоначален общ режим. Соченият за организатор на групата – руснакът Амин Алиханов, е получил условна присъда от 3 години с изпитателен срок от 60 месеца. Останалите четирима - Рамазан Ариф, Георги Борисов, Милка Миткова и Троянка Атанасова са се разминали също с условни присъди от 2 години с 28 месеца изпитателен срок. Всички трябва да изтърпят и пробация. Най-тежка е на организатора Амин - 3 години.

ОПГ-то действало на територията на Пловдив и областта. Разследването започнало края на 2024 г., когато в чейндж бюра и казина били прокарани 79 неистински американски банкноти на стойност 3950 долара. Установено беше, че групата е успяла да пласира общо 16 900 долара и 2000 евро. На 22 юли при акция на полицията шестимата бяха задържани.

При обиските са открити и неистински столевки, които не са били с лика на Алеко Константинов, а с друго изображение, близко до това на истинските банкноти, и надпис "Константин Алеков".

В заседателната зала тогава стана ясно, че подсъдимите се познавали и често сменяли телефонните си номера, за да не бъде разкрита дейността, която са извършвали. Троянка Атанасова и Георги Борисов дори били разпознати от служители на чейндж бюра и казина, в които са били пласирани фалшивите купюри.