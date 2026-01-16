Разследват Бобоков - младши за разпространение на наркотици, грозят го затвор и глоба

Божидар Бобоков е задържан за 24 часа

Марихуаната е "стряскащо голямо количество за нашия регион", каза окръжният прокурор на Смолян

Синът на бизнесмена Атанас Бобоков – 19-годишният Божидар Бобоков, е разследван за разпространение на наркотични вещества, престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда от 2 до 8 години лишаване от свобода и глоба от 5 000 до 20 000 лева.

Това стана ясно по време на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Смолян и Областната дирекция на МВР, даден от окръжния прокурор Недко Симов и директора на ОДМВР – Смолян старши комисар Цветан Цанков.

Срещу Бобоков в Районното управление в Чепеларе е образувано бързо производство.

"При извършена проверка в автомобил „Киа Спортидж", негова собственост, паркиран пред хотелски комплекс в Пампорово, е установено, че държи в различни по вид опаковки – два броя пластмасови кутии, пет броя полиетиленови пликове и пликчета, една хартиена салфетка – суха зелена тревна маса с общо тегло 384,46 грама, реагираща на полевите тестове на канабис", каза директорът на полицията. Според прокурор Симов марихуаната е "стряскащо голямо количество за нашия регион".

Мъжът е задържан за срок от 24 часа по Закона за МВР. По думите на Цанков, откритата марихуана е била на задната седалка и по пода на автомобила, на видно място. Водачът на автомобила е бил друг младеж, който по първоначални данни е помолен да шофира от собственика на колата. Той е с двойно гражданство- българско и на ОАЕ. Обяснили, че тръгнали от София за планинския курорт в четвъртък сутринта, като нямали намерения да преспиват. Проверява се версията дали Бобоков не е възнамерявал да продаде

наркотичните вещества на трето лице в Пампорово. По-късно днес ще стане ясно дали наблюдаващия прокурор ще поиска удължаване на срока на задържането му.

Окръжният прокурор Недко Симов акцентира, че настоящият случай се вписва в засилената борба срещу разпространението на наркотици в областта.

„Един от основните приоритети на Окръжна прокуратура – Смолян през последните години е противодействието срещу престъпността, свързана с наркотични вещества, особено разпространението им. Мерките, които предприехме съвместно с ОД на МВР – Смолян, дадоха реални резултати", заяви Симов.

Той уточни, че към момента са извършени претърсвания и изземвания, разпитани са свидетели и са назначени експертизи, като предстои окончателно потвърждение на вида и стойността на наркотичното вещество след лабораторния анализ в Пловдив.

„Престъплението, по което се разследва лицето, е по чл. 354а, ал. 1 от НК. Това е тежко престъпление, за което се предвижда наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода и глоба от 5 000 до 20 000 лева", подчерта Симов.

По данни на Окръжна прокуратура – Смолян, през 2023 г. в региона са регистрирани 126 престъпления за държане на наркотични вещества без цел разпространение, като тогава не е имало нито един внесен обвинителен акт за разпространение.

След предприетите мерки, през 2024 г. са внесени три обвинителни акта за разпространение на наркотици, а през 2025 г. броят им е нараснал до осем, като вече има и пет осъдителни присъди.

За сметка на това, случаите на държане на наркотични вещества са намалели – от 144 през 2024 г. до 118 през 2025 г. Според прокуратурата това е ясен знак, че засиленият натиск върху разпространителите дава резултат.