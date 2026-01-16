ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камион блъсна спряла кола в Борисово, има тежко ра...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22103216 www.24chasa.bg

Собственикът на пламналото жилище в "Свобода" оставил лаптоп и телефон да се зареждат и заспал

11636
Огънят избухнал към 3 ч. през нощта Кадър: Нова тв

Собственикът на жилището, което се запали в столичния кв. "Свобода", оставил лаптоп и телефон да се зареждат в хола и заспал в другата стая. 

Това разказа негова съседка Добринка Костова пред Нова тв. 

В пожара загинаха три жени - 74-годишна жена и двете й дъщери на 51 и 46 години. Мъжът от запалилия се апартамент успял да се евакуира сам и в момента е настанен в "Пирогов". 

Огънят е избухнал към 3:00 часа сутринта в петък в блок 5 на квартала.

По-рано главен комисар Любомир Николов уточни, че жените се задушили, докато се опитвали да се евакуират. 

Огънят избухнал към 3 ч. през нощта Кадър: Нова тв

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание