Собственикът на пламналото жилище в "Свобода" оставил лаптоп и телефон да се зареждат и заспал

Собственикът на жилището, което се запали в столичния кв. "Свобода", оставил лаптоп и телефон да се зареждат в хола и заспал в другата стая.

Това разказа негова съседка Добринка Костова пред Нова тв.

В пожара загинаха три жени - 74-годишна жена и двете й дъщери на 51 и 46 години. Мъжът от запалилия се апартамент успял да се евакуира сам и в момента е настанен в "Пирогов".

Огънят е избухнал към 3:00 часа сутринта в петък в блок 5 на квартала.

По-рано главен комисар Любомир Николов уточни, че жените се задушили, докато се опитвали да се евакуират.