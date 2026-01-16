ВКС ще тълкува конфискацията на незаконното имущество по искане на Антон Славчев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Върховният касационен съд образува тълкувателно дело, с което ще даде отговор на важни въпроси, свързани с конфискацията на незаконно придобитото имущество. Те ще се тълкуват от Гражданската колегия.

Тълкувателното дело е било образувано след постъпило искане от и.ф. председател на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) Антон Славчев за приемане на решение поради противоречива съдебна практика по прилагането на Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Първият проблем бил, че в съдебната практика са възприети три различни подхода при прилагане на изискването за „значително несъответствие" в имуществото на проверяваното лице.

Вторият проблем, посочен в искането, бил, че съдебната практика е противоречива по въпроса дали за уважаване на иска е необходимо да се установява връзка между имуществото и конкретна престъпна дейност.

В съдебната практика имало три различни подхода.

В първия случай обоснованото предположение за връзка между придобитото имущество и конкретната престъпна дейност се формирала на база естеството на извършеното престъпление – такова, което да е годно да генерира приходи и същевременно с това липсата на установен законен източник за придобиване на имуществото, чието отнемане се иска.

Във втората група съдебни актове се прилагал строг подход. При него се изисквало конкретно и пряко доказване на връзката между престъпната дейност и получените от нея средства и влагането им в придобиването на имуществото, чието отнемане се иска.

Трета група актове на съда били такива, в които изискването за връзка с престъпна дейност не се разглежда като материалноправна предпоставка.

За това Славчев пита: Представлява ли липсата на императивна норма за връзка между престъпната дейност и придобитото имущество непреодолима пречка за въздигането ѝ като материалноправна предпоставка за основателност на иска?".