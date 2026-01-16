Проучване: Шофьорите в България губят по над 100 часа в задръстване годишно

Пловдив най-натоварен - 16 км в града се минават за малко повече от 27 минути

Един работещ човек в двата най-големи града прекарва в трафик почти две пълни работни седмици за една година

В най-големите градове в България шофьорите губят между 50 и над 100 часа годишно в задръствания само в пиковите часове – време, което се натрупва ден след ден и се превръща в сериозен проблем както за личния, така и за професионалния живот. Това сочат данни на анализаторите на трафика TomTom и INRIX.

Първото място по натоварен трафик в страната заема Пловдив. Средното време за изминаване на 16 километра в града е 27 минути и 18 секунди, а годишно шофьорите прекарват в задръствания около 107 часа – повече от четири денонощия.

В София същата дистанция се взема за средно 26 минути и 29 секунди, като загубеното време достига около 104 часа годишно. На практика това означава, че един работещ човек в двата най-големи града прекарва в трафик еквивалента на почти две пълни работни седмици за една година, или по около 20–30 минути всеки делничен ден.

След тях се нареждат Варна и Бургас, където годишната загуба на време в задръстванията е съответно около 80 и 54 часа.

Най-голямото натоварване е в сутрешните и вечерните часове през работните дни.

В София най-интензивният трафик е между 7:00 и 9:30 ч. сутрин и от 16:30 до 19:00 ч. вечер, като най-тежкият ден през 2024 г. е бил 29 ноември. В Пловдив пиковете са малко изместени – от 7:30 до 9:30 ч. и от 16:00 до 18:30 ч., а рекордно натоварване е отчетено на 10 декември. По Черноморието интервалите са по-кратки, но също осезаеми, като във Варна и Бургас най-лошият ден е бил 30 април.

Като причини за натоварването са посочени бързото увеличаване на броя на автомобилите, недостатъчното развитие на обходни трасета, съсредоточаването на работни места в ограничени зони, не напълно ефективният обществен транспорт, липсата на интелигентни системи за управление на трафика и силната зависимост от личния автомобил.

На европейската карта на задръстванията Пловдив заема 17-о място, а София е малко по-назад – 22-ра, като пред тях са градове като Марсилия, Милано, Познан и Будапеща. Букурещ е сред най-задръстените градове в Европа с около 150 изгубени часа годишно, Атина също е в челната десетка, а лидер по натоварен трафик остава Лондон.