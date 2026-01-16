Мъж удари в лицето жена си, но не го задържаха заради здравословен проблем

62-годишен мъж от септемврийското село Карабунар се сдоби с досъдебно поризводство заради проявено домашно насилие. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Той уточни, че снощи в Районното управление на полицията в Септември се получил сигнал от 54-годишна жена от село Карабунар.

Тя съобщила, че след семеен скандал 62-годишният й съпруг й нанесъл удари в областта на лицето. На място е изпратен екип на полицейското управление. По случая е образувано бързо производство за нанесена телесна повреда в условията на домашно насилие. Разследването са извършва под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик. Мъжът не е задържан поради лекарска препоръка, тъй като имал здравословен проблем.