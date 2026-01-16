ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Побойник е задържан край болницата в Пазарджик

Диана Варникова

[email protected]

МБАЛ-Пазарджик Снимка: Диана

Млад мъж от гр. Пещера е задържан от служители на РУ-Пазарджик за участие в сбиване и нанесени телесни повреди. Случката се разиграла преди три дни, когато в полицейското управление се получил сигнал за сбиване в района на пазарджишката улица „Болнична". Към мястото- до оградата на областната държавна болница, незабавно били насочени дежурни автопатрули, които установили, че е станал скандал между две групи лица, който бързо прераснал в сбиване.

В резултат на нанесен побой пострадали 20-годишен жител на пазарджишкото село Говедаре и неговия 18-годишен брат.

Двамата са с травми по тялото без опасност за живота. След проведеното разследване от служители на криминална и охранителна полиция било установено, че извършител на деянието е 20-годишен мъж от гр. Пещера. Той е задържан за срок от 24 часа, а прямо него е образувано досъдебно производство.

МБАЛ-Пазарджик

