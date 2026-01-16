"Кроношпан" спира наполовина, но 170 под риск от съкращение

„Кроношпан" във Велико Търново ще обжалва решението за спиране на част от дейността си, което беше наложено от Регионалната екоинспекция в старата столица. Това съобщи на брифинг търговският директор и управител на завода Николай Банков. Дървопреработващият завод не спира напълно, комините ще продължат да пушат, защото принудителната мярка е само за линията за ПДЧ.

"За нас спирането на това производство има огромен икономически ефект и на практика спира работата на 1/2 от завода с над 100 млн. евро годишен оборот и над 70% износ. Тази мярка ще даде отражение върху 170 пряко ангажирани с обслужването й, но косвено остават без работа и още 130 свързани с поръчки на завода", обясни Банков.

Според него мярката е необоснована и незаконосъобразна, тъй като в хода на извършените проверки не са установени обективни, измерими и доказани превишения на нормативно допустимите емисии. Няма и реални нарушения, които да обосновават налагането на най-тежката възможна санкция, а именно спиране на производства.

По думите на Банков, самата заповед и приложения към нея констативен протокол се основават на субективния фактор органолептичен метод възприятие за миризма и визуално възприятие за мъгла. Не са предоставени данни за инструментални измервания, за превишаване на определени лимити, за лабораторни анализи или доказателства за такива отклонения.

Банков припомни, че „Кроношпан" притежава комплексно разрешително от 2018 г., като осъществява дейността си така, че да отговаря на българското и европейското законодателство, както и на най-добрите налични техники в бранша. Считаме, че направената връзка между наличието на миризми и твърдяното неизпълнение на условие от комплексното разрешително не е подкрепено безусловно с доказателства и наложената принудителна мярка за спиране на производствена линия плочи от дървесни частици (ПДЧ) е несъразмерна, добави той.

Търговският директор припомни, че дружеството е предприело редица доброволни и допълнителни мерки, който бяха обявени публично. Работи се в посока да се търси дългосрочно решение на проблемите.

Предстои в срок от 24 часа да бъде изготвен план за поетапно спиране на денонощното непрекъснато производство. То трябва да се случи безопасно за хората и от екологична гледна точка, без това да създава щети в направените инвестиции.

"Ще търсим пропуснати ползи и накрая държавата ще плати, а това сме всички ние", заключи Банков и заподозря, че са заложник на политически интереси.

Ситуацията с цапащия завод коментира във Велико Търново и премиерът Желязков: „През годините сме получавали многократни сигнали срещу предприятието „Кроношпан" от кмета на Велико Търново и от проф. Костадин Ангелов за замърсяване с фини прахови частици и неприятни миризми, които създават сериозен дискомфорт за местните хора. Държавата няма да прави компромис със здравето на гражданите. Работата на контролните органи е именно тази – да налагат мерки и санкции тогава, когато има нарушения. Радвам се, че РИОСВ изпълни, най-после, своя ангажимент. Гражданите на Велико Търново имат същото право на чист въздух".