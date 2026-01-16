ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 4 удари южния турски окръг...

Жена пострада при катастрофа между кола и камион край Ямбол

Жена на 69 години пострада при катастрофа между лека кола и товарен автомобил край Ямбол. Инцидентът е станал на изхода на града в посока село Роза на 15 януари, малко преди 16:30 часа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията.

При катастрофата жената, която е пътувала в лекия автомобил, е получила фрактура на трети шиен прешлен. Колата е управлявал 49-годишен мъж, а камиона - 51-годишен. Пробите и на двамата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни, цитирана от БТА. 

Извършен е оглед на мястото на инцидента. Разследването продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

През изминалото денонощие в страната са ранени 20 души при катастрофи, съобщиха от МВР. От началото на месеца са станали 174 катастрофи с 17 загинали и 212 ранени.

 

