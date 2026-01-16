Камион блъсна спряла кола в Борисово, има тежко ранен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 15 януари около 18:43 часа в русенското село Борисово е станала тежка катастрофа, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на прав участък от двупосочно пътно платно с изкуствено осветление при ясно време и мокра пътна настилка.

Товарен автомобил, управляван от 52-годишен мъж, е блъснал престояващ на платното лек автомобил. В резултат на удара 19-годишният шофьор на колата е тежко пострадал. Той е бил транспортиран и приет в болница в Русе с фрактури на ребра и други травми.

На водача на товарния автомобил са извършени проби за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.