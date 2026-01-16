ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 4 удари южния турски окръг...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

РЗИ-София издаде акт на Терзиев заради боклука

Вицепремиерът Гроздан Караджов се включи и в блиц контрола по-рано днес. Снимка: Николай Литов

РЗИ-София издаде акт за административно нарушение на кмета на София Васил Терзиев

Това каза вицепремиерът Гроздан Караджов и отбеляза, че от 1 октомври до РЗИ в София са подадени 30 сигнала във връзка с кризата с извозването на боклука. Тя създава висок риск за здравето на хората и опазването на околната среда, подчерта той.

С "деликатна" намеса държавата се е намесила като е изпратила официални писма до кмета - първо на 10 декември, а след това и на 12-ти. Столичната РЗИ е издала 4 предписания, след като след писмата не се направило нищо от кметската управа.

"На 14 януари бе издаден и първият акт за административно нарушение на Терзиев, има ново предписание за редовно сметосъбиране. На 20 януари изтича и второто предписание, след това ще има нов здравен контрол за няколко района. Това е лимитът, до който може да се разпростре централната власт по отношение на местната власт, подчерта вицепремиерът.

Вицепремиерът Гроздан Караджов се включи и в блиц контрола по-рано днес.

