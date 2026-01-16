ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с магнитуд 4 удари южния турски окръг...

Намериха труп на мъж в реката на село Бистрица

Полиция СНИМКА: Архив

Намерено е тяло на мъж в реката на софийското село Бистрица, част от район "Панчарево".

Мъжът е 41-годишен. По тялото му няма следи от насилие.

Разследването по случая продължава.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

