Издирва се 87-годишна жена в Богорово

Издирва се 87-годишна жена в ямболското село Богорово, съобщиха от полицията.

От 15 януари, по молба на близък роднина, Районното управление в Стралджа издирва Димка Колева, на 87 години от Богорово. Тя последно е забелязана на 14 януари около 17:00 ч. в центъра на селото.

Димка Колева е висока около 150 сантиметра, с нормално телосложение, с кафяви очи, късо подстригана, с прошарена кестенява коса. Облечена е с черно яке, черна рокля и гумени галоши, със забрадка на главата.

Полицията призовава гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на жената, да сигнализират на телефони 112, 046/680323 или в най-близкото районно управление на МВР.