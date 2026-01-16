ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват смъртта на 24-годишен, настъпила при тр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22104031 www.24chasa.bg

Издирва се 87-годишна жена в Богорово

2916
Издирва се 87-годишна жена в ямболското село Богорово СНИМКА: Архив

Издирва се 87-годишна жена в ямболското село Богорово, съобщиха от полицията.

От 15 януари, по молба на близък роднина, Районното управление в Стралджа издирва Димка Колева, на 87 години от Богорово. Тя последно е забелязана на 14 януари около 17:00 ч. в центъра на селото.

Димка Колева е висока около 150 сантиметра, с нормално телосложение, с кафяви очи, късо подстригана, с прошарена кестенява коса. Облечена е с черно яке, черна рокля и гумени галоши, със забрадка на главата.

Полицията призовава гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на жената, да сигнализират на  телефони 112, 046/680323 или в най-близкото районно управление на МВР.

Издирва се 87-годишна жена в ямболското село Богорово СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега