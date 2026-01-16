Обявиха частично бедствено положение в Асеновград, квартали четвърти ден са без вода

Прокуратурата ще разследва кой е допуснал строителството на къща над водопровода

Кметът на Асеновград Христо Грудев обяви частично бедствено положение заради повредата на магистрален водопровод на ул. "Матей Преображенски", съобщава БТА. Четвърти ден част от града е с нарушено захранване или въобще без вода.

Спукването на водопровода доведе до пет различни аварии и ограничи питейното водоснабдяване на по-голямата част от населението в града, каза Грудев. По думите му частичното бедствено положение дава възможност в кратки срокове да се предприемат действия за подмяна на водопровода и преместването на трасето му под пътната инфраструктура. Ремонтните дейности ще се извършват в партньорство с "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) - Пловдив.

Предвижда се да бъдат подменени 398 метра тръби с диаметър Ф300, които ще бъдат осигурени от ВиК. Община Асеновград ще извърши изкопните действия. Ремонтите започват още днес, подчерта кметът.

Грудев припомни, че върху водопровода има изградена къща, и добави, че днес администрацията ще сезира прокуратурата, която да установи кой е допуснал това строителство.

Кметът коментира, че в последните години, без да се броят дейностите по водния цикъл, на територията на община Асеновград са инвестирани 13,2 млн. лева във водоснабдяването и канализацията в общината. Изграден е нов чугунен довеждащ водопровод до помпена станция "Катуница" до Асеновград, изградени са голяма част от водопровода и канализацията в новия квартал "Баделема", подменена е подземната инфраструктура по пътните артерии Асеновград-Кърджали и Асеновград-Първомай и е изградена дренажна помпена станция и водопровод до с. Червен.

Жители на града протестираха с искане за бързи действия при решаването на проблема.