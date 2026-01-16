Борисов: Радев излиза като кукувицата от часовника. Чухте ли го да каже нещо за любимия си кмет Терзиев?

Единственото, което ще ме разочарова, е че толкова време президентската институция е използвана да се води нечестна политическа кампания. Той има винаги запазено място в медиите излиза като тези часовници с кукувицата и се прибира. Чухте ли да каже нещо за боклука в София и за любимия си кмет Терзиев? Но срещу правителството всеки ден. Там връзката е Държавна сигурност. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с кметове във Велико Търново.

"Виждате, че партията не мисли за нищо друго, освен как да направи животът на българите по-добър и това е основното ни предимство пред всички останали. Действително в тази една година ние изпълнихме всичките си цели", каза той.

"Сега искаха незабавни избори, ние им дадохме незабавни избори. Какво ни предлагат? До този момент освен техните лични амбиции да имат репресивните органи на държавата, които ние искаме да закриваме, не да ги увеличаваме. ГЕРБ никога не е ползвала такива методи и средства", посочи Борисов.

"Влизането в еврозоната - два пъти съм бил изправян в ситуация да взимам решения, които са съдбоносни, ако щете не за мен, а за партията и държавата. Толкова важни решения, че са биха могли да предизвикат тежки последствия. Едното беше ковид кризата, когато трябваше да затварят хората по домовете. България беше за пример - най-бързо затваряхме и най-бързо отваряхме.Когато дойде Великден и трябваше да затворят църквите, манастирите, джамиите, само в България вратите бяха отворени и Господ ни помогна", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Сега ключовата дума беше "конвергентен доклад". Костадинов два пъти пита Румен Радев дали е за еврото и той не отговори, защо? Защото има ползи от еврото и държавата започне да ги усеща, че никога не е бил против него. Не сме били готови, кога ще сме готови? Когато цъфнат налъмите, тогава", каза той Борисов.

"Още не си беше направил партията и се държи като партиен лидер, а не като държавен глава. Назначава си еднолично конституицонни съдии. Ние в парламента се бием, изслушваме, гледаме на коя коалиция и сглобка е всеки, но това няма значение. Събрах колегите и казах, че подаваме конвергентен доклад и изходите са два - или се приема или казват "не ставаш". Както за съжаление казаха на Румъния. Представете си реакцията на Румен Радев, ако Румъния беше влязла в еврозоната, а ние не. Към всички умнокрасиви се обръщам, какво щеше да бъде казано за това правителство и този лидер на ГЕРБ? Аз не знам за мафия в света, ЕП, ЕС - пълно болшинство и за капак ни извадиха от 27 години мониторинговия механизъм към нашата правоохранителна система. Когато трябваше да внесем този доклад, рискът беше чудовищен за ГЕРБ. Компромисите, които направихме, даже малко проценти ни падна партията. Защото всички излязоха да казват колко са против еврото. И Радев, и "Възраждане" и ПП, и ДБ. Те обаче, както винаги като лицемери казват "Ние сме "за" влизане в еврото, ама искаме вот на недоверие да падне правителството", заяви той.

"Лицемери са. Днес още един пирон в техния ковчег - "Софикс" има 15% ръст на световните фондови борси. Свети, ама свети положително", обясни Борисов.

"Мафии, мутри, те нямат друг довод. Те с нищо друго не могат са се похвалят. Там, където живея аз таксата битови отпадъци е 285 лв", обясни той.

"Цитирам, защото кмета на София казва, че кризата с битовите отпадъци ще се ползва за политическа атака, а неговия ортак и съмишленик Борис Бонев казва така: "И след днешното изслушване на кмета Терзиев стана ясно, че план със справянето с боклука няма. "Искам този кмет да седи до последния си ден, за да се види как управляват кметовете на ГЕРБ и как управляват кметовете на ППДБ и "Спаси София". Дори да му се иска оставка, ГЕРБ ще гласува против. На въпрос какъв е планът, кметът отговаря: "Хубав е". На въпрос "Титан" мафия ли е, кметът отговаря: "Докажете го".

"Атакуват си го неговите хора, защото виждат, че е пълен провал. Борис Бонев казва, че на всички трябва да е ясно,че каквото Васил Терзиев поиска от СОС ще му бъде дадено. Да, всичко ще му бъде дадено. Кметът отказва", посочи лидерът на ГЕРБ.

"Изключително сме благодарни на всички наши европейски партньори. Планът за възстановяване беше напълно провален от всички преди тях, но правителството успя да вкара в българската икономика 4,6 млрд. лв. Теменужка Петкова направи така, че колегите от Митниците и НАП да вкарат над 14 млрд. лв. повече. Така успяхме да влезем под 3-те процента дефицит. Имаме ръст на Брутния вътрешен продукт над 3%", каза Борисов.

"Новата цел е модернизацията на страната. Имаме един от най-добрите изкуствени интелекти в Европа", сподели още той.

"Има неща, които може да кажете, че без нас нямаше да се случат - справянето с нелегалната миграция, само ние устояхме на "зелената сделка", а българските миньори запазиха работните си места", посочи лидерът на ГЕРБ.