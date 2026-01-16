Две пловдивчанки повалени и от грип, и от респираторен вирус

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Регионът е далеч от обявяване на грипна епидемия

Две жени от Пловдив са дали положителни проби едновременно за грип А и риновируси, съобщи за "24 часа" шефът на Регионалната здравна инспекция д-р Аргир Аргиров.

За тази седмица случаите на грип в областта са 8 от 41 изследвани проби. По думите на д-р Аргиров се наблюдава спад в заболеваемостта.

Започнало е и събиране на данни за отсъстващи деца от детски градини и училища, за да стане по-ясно каква е епидемичната обстановката в региона. "Миналата седмица липсващите деца са били 14%, а тази - 17%. Процентът на отсъстващите преподаватели също се е увеличил, но незначително", уточни директорът на РЗИ - Пловдив.

Към момента има 180 хоспитализирани в областта, а свободните легла в инфекциозните и пулмологичните заведения са около 215.

"В Пловдив сме далече от грипна епидемия. Заболеваемостта е 150 на 10 хил. души, а трябва да е над 210, за да бъде обявена грипна епидемия", допълни д-р Аргиров.

Регистрирани са и 1-2 случая на чревен вирус, който е необичаен за сезона.