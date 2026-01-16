Повдигнаха обвинение за разпространение на наркотици на Бобоков - младши, в ареста е за 3 денонощия

Окръжна прокуратура – Смолян привлече като обвиняем Божидар Бобоков, син на бизнесмена Атанас Бобоков. 19-годишният младеж бе заловен на 15.01.2026 г. в курортен комплекс „Пампорово", обл. Смолян, в лек автомобил, като без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – марихуана, с общо бруто тегло 384,46 грама. Престъплението е по чл. 354а, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Бобоков-младши е бил в автомобил „Киа Спортидж", който е бил спрян за рутинна проверка. При извършването ѝ полицаите забелязали, че на задната седалка на превозното средство и пред нея имало полиетиленови опаковки със суха зелена тревиста маса. На място е пристигнал разследващ полицай. При извършен полеви наркотест тревистата маса е реагирала на марихуана с общо бруто тегло 384,46 грама. Според събраните до момента доказателства наркотичното вещество е държано от Бобоков с цел разпространение.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, съобщи Апелативна прокуратура- Пловдив.

Окръжна прокуратура – Смолян ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.