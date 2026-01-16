ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правната комисия закри на първо четене комисията "...

Задържаха мъж за грабеж на 13-годишно момче

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 21-годишен мъж за грабеж над 13-годишно момче, съобщават от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 07.01.2026 г. около 13,40 часа в подлеза на трамвайна спирка на ул. "Оборище" в град София обвиняемият С.Т. е отнел сумата от 50 лева от малолетно момче, като е използвал заплаха. Обвиняемият е казал на момчето: „дай ми 5, 10, 15, 20 лв., колкото имаш, или ще те напръскам в очите", извадил от джоба на якето си спрей и го насочил към очите на малолетния. Момчето извадило от джоба си 50 лева, които обвиняемият дръпнал от ръцете му.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал. 1, пр. 2 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".
С постановление на наблюдаващ прокурор С.Т. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

