Разследват палежа, предизвикал пожара в ж.к. „Свобода", при който загинаха 3 жени

Днес, 16.01.2026 г., е образувано досъдебно производство за това, че тази нощ около 03,00 ч. в София, ж.к. „Свобода", е запален апартамент, от което са последвали значителни вреди и смъртта на три жени, съобщиха от държавното обвинение.

Разследването за престъпление по чл. 330, ал. 3, вр. ал. 1 НК е започнало и се извършва от органите на СДВР, които са предприели оглед на местопроизшествие. СГП е незабавно уведомена за предприетите действия и е поела ръководството и надзора върху разследването.

Към момента действията по събиране и проверка на доказателства продължават за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона. Извършват се аутопсии и разпити на свидетели. Приключен е втори оглед на местопроизшествие, проведен веднага щом условията на мястото са позволили. Предстои назначаване на пожаротехническа експертиза.