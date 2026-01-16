Вижте седмичния отчет на община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- извършен бе ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление по бул. „България", ул. „Антим Първи", ул. „Белмекен", ул. „Вихрен", ул. „Генерал Кутузов", ул. „19 – ти февруари", ул. „Ибър", ул. „Казанлък", ул. „Македония", ул. „Неофит Бозвели", както и по уличните мрежи на кв. „ДЗС", с. Басарбово, с. Николово, с. Ново село и с. Червена вода;

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места на пл. „Свобода", в Лесопарк „Липник" и в междублоковите пространства на бл. „Ела" и бл. „Ясен" в кв. „Здравец – Изток";

подменени бяха 4 и възстановени 19 комплекта увредени пътни знаци и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

изработени бяха 42 нови светлоотразителни знаци и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Борисова" с ул. „Хан Крум" и бул. „Липник" с ул. „Иван Ведър";

извършено бе ръчно и машинно снегопочистване по ул. „Търговска", ул. „Проф. Димитър Баларев", ул. „Дряновска", ул. „Потсдам", местност Сухия кладенец, както и в близост до училища, ясли и детски градини в града, извършено бе и машинно почистване на част от пътните платна;

извършено бе ръчно и машинно почистване на тротоари, вкл. разпръскване на смес против обледяване по бул. „Липник", ул. „Доростол", ул. „Иван Ведър", ул. „Плиска", ул. „Потсдам", ул. „Проф. Димитър Баларев", ул. „Тулча", ул. „Чипровци" и др. в близост до училища, ясли и детски градини в града;

продължават дейностите по зимно поддържане на територията на община Русе;

продължава работата на мобилните центрове за приемане на отпадъци на територията на гр. Русе, които работят от понеделник до петък на следните места и със следния график:

ул. „Щип" - понеделник;

ул. „Родопи", между бл. „Бабуна планина" и бл. „Руй планина" - вторник;

ул. „Димчо Дебелянов" 2А – сряда;

ул. „Муткурова" 86, зад бл. „Цюр" 3 - четвъртък;

бул. „Христо Ботев" /до бл. „13"/ – петък;

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 15 кучета, осиновени – 6, и бе извършена кастрация на 6 кучета. Извършена бе ваксинация на 26 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 3 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

на 13 януари бяха обявени свободни места за прием в яслени групи, детски градини и подготвителни групи в училища;

сключен бе договор за електронна и физическа продажба на билети за концерта на Ара Маликян на 27 март с още една национална платформа. От 16 януари почитателите на музиканта ще могат да си осигурят места за концерта му и чрез платформата Kupibileti.bg, както и в техните партньорски каси в страната, включително на касата в „Арена Русе". През февруари ще бъдат пуснати за продажба – на каса и онлайн, билетите за останалите концерти от фестивала;

проведени бяха срещи със спонсори, във връзка с осигуряване на външното финансиране за провеждането на 65. Международен фестивал „Мартенски музикални дни;

обновени бяха функционалности за потребителите и администраторите на сайта на Международния фестивал „Мартенски музикални дни";

продължават административните дейности по изпълнението на проект „Русе Арт Фест", договор BG-RRP-11.021-0006-С01, финансиран по BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини" – прием на отчети от културните оператори;

проведени бяха работни срещи, във връзка с партньорства с местни организации за инициативи в културния сектор;

издадени бяха заповеди за одобряване отпускането на средства за подпомагане на деца с изявени дарби, подали искания за подкрепа в периода 1 октомври - 30 декември 2025 г., изпратена бе информацията до Министерството на образованието и Министерството на младежта и спорта за осигуряване на финансиране.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- проведен бе семинар по проект "ClimateREADY Ruse: Planning for Resilience and Sustainability"(„Климатична готовност за Русе: Планиране за устойчивост"). На събитието бе представен задълбочен анализ на климатичните рискове за територията на община Русе, свързани с речни наводнения, интензивни валежи и пожари. Акцент беше поставен върху основните изводи от климатичната оценка, ключовите рискове и приоритети за действие, както и тяхната роля за предстоящата трета фаза по проекта, която ще бъде посветена на идентифициране и приоритизиране на подходящи адаптационни мерки за Община Русе;

- на 14 януари бе взето участие в информационна среща по „Програма за финансиране на младежките центрове в Република България (2026–2028)", администрирана от Министерството на младежта и спорта. Основната цел на срещата бе обсъждане на указанията за кандидатстване и отчитане по програмата, както и задаване на конкретни въпроси, свързани с процеса на кандидатстване;

- регистрирани бяха три апартамента за гости и бяха категоризирани 8 обекта;

изготвена бе тръжна процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти публична и частна общинска собственост на 30 януари.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

издадено бе разрешение за строеж за основния ремонт на Регионална библиотека „Любен Каравелов". Предстоят процедури за избор на изпълнител за строително-монтажните работи, строителен надзор и авторски надзор, като след приключването им, ще се пристъпи към същинското изпълнение;

сключен бе договор за авторски надзор за изграждането на нова детска ясла в кв. „Родина" 3, като след сключване на договор за строителен надзор, ще бъде открита строителна площадка;

продължава ремонтът на ДГ „Слънце" на ул. „Шейново" 14";

продължава основният ремонт на общежитието към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик;

продължава изграждането на нова спортна зала в СУ „Васил Левски";

продължава основният ремонт на ОУ „Отец Паисий";

продължава реконструкцията на водопровод по бул. „Гоце Делчев" - от ул. „Генерал Кутузов" до ул. „Русофили";

извършени бяха 4 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани;

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

на 13 януари бяха обявени свободните места за прием в общинските детски ясли;

обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните

услуги;

извършени бяха 13 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –

консултирани бяха 12 човека, извършени бяха 7 домашни посещения на потребители и бяха подадени 7 нови заявления за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

приети бяха 15 заявления на кандидат-потребители за включване в механизъм „Лична помощ" и 15 заявления за кандидати за лични асистенти;

извършени бяха 17 домашни посещения на лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

консултирани бяха 5 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

извършена бе проверка по сигнал в здравния кабинет на ДГ „Русалка" 2 съгласно изискванията на Наредба №Н-2 от 12.09.2025 г.;

екипът по ранно детско развитие към детските ясли посети по график Детски ясли 5, 6, 8, 9 и 12. В Детска ясла 5 специалистите проследиха адаптацията и развитието на децата, а в Детски ясли 6, 8, 9 и 12 бяха проведени игри за подобряване на постуралния контрол и стабилността на тялото, съчетани с въвеждане на речеви стимули, които съпътстват всяко движение;

стартираха дейностите по Националната програма „Предпазване на младите хора от престъпление". Проведени бяха две сесии от експертите на Превантивно-информационния център със 105 ученици от 12 клас на МГ „Баба Тонка" и ПГЕЕ „Апостол Арнаудов" на тема „Превенция употребата на наркотични вещества";

по програма „Кодово име живот" бяха проведени две сесии с 50 ученици от 7 клас на ОУ „Отец Паисий";

по програмата „Спорт за свободен живот" бяха проведени две спортни тренировки с деца от Комплекса за социални услуги за деца и семейства и с младежи от Кризисния център за непридружени лица;

експертите от Превантивно-информационния център проведоха група за взаимопомощ с 6 участници;

здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Селеметя" и кв. „Дружба", като обхванаха 31 лица и ги консултираха за Закона на здравното осигуряване, за задължителните имунизации съгласно имунизационния календар и за превенция на заразяване със сезонен грип. На 18 лица бе подпомогнат достъпът до медицински прегледи;

изготвени бяха 24 карти за хора с трайни увреждания;

до момента в Русе има издадени 586 разрешения за таксиметров превоз.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

проведена бе церемонията „Спортист на годината – 2025";

обработени бяха отчети по програма „Спорт 2025 г.";

изготвени бяха графици и програми за Ученическите спортни игри за 5-7 и 8-10 класове;

извършена бе подготовка за финалната фаза на „Купа на България" Висша лига по волейбол за жени, която ще се проведе на 24 и 25 януари в Русе с участието на отборите на „Любо Ганев - Автосвят", „Локомотив София", Волейболна академия „Стойчев - Казийски" и „Спартак – Варна";

извършена бе подготовка на зала „Дунав" за провеждане на баскетболни и волейболни срещи;

извършени бяха ремонтни дейности по отстраняване на възникнала авария по тръбопровода в басейна на Община Русе към СУ „Майор Атанас Узунов";

извършена бе подмяна на осветителни тела в зала „Локомотив";

представители на Общинския младежки дом взеха участие в телевизионното предаване "Знание.бг", в което представиха предстоящо събитие, посветено на избора на образование и професионален път на младите хора;

Фолклорен танцов състав „Зора" и Мажоретен състав „Екстрийм" взеха участие в церемонията "Спортист на годината 2025";

продължава подготовката на образователния формат „Модел Република България – Дунав", който ще се проведе в Русе от 27 до 29 март. Това е второто издание на инициативата в града. Проявата представлява платформа за симулация на държавната власт, която дава възможност на младите хора да разберат как функционира съвременната демокрация;

за 19-а поредна година Общинският младежки дом съвместно с ВиК – Русе провежда Международния конкурс за рисунка и фотография, посветен на Световния ден на водата – 22 март. Инициативата е част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в община Русе за 2026 г. и цели да насърчи творческото мислене и отговорното отношение към природните ресурси. Конкурсът следва официалната тема на ООН за 2026 г. „Водата и хората", като фокусът тази година е поставен върху връзката между водата, обществото и равния достъп до жизненоважния ресурс;

продължава подготовката за конкурс-рецитала „За да я има България", посветен на националния ни празник и който ще се проведе на 3 март.