Разследват смъртта на 24-годишния младеж, загинал при срутване на хале в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска градска прокуратура ръководи разследване за причинена смърт при професионална непредпазливост.

Софийска градска прокуратура осъществява ръководството и надзора върху разследването за смъртта на 24-годишния Я. Т., настъпила при трудова злополука при извършване на строително-монтажни дейности на 15.01.2026 г. около 14,55 ч. в гр. София, ул. „Суходолска".

След получаване в СГП на съобщение от органите на 03 РУ-СДВР, следовател незабавно е предприел необходимите процесуални действия за събиране и запазване на доказателствата.

Досъдебното производство за престъпление по чл. 123, ал. 1 НК е започнало по неотложност с оглед на местопроизшествието, проведен от следовател при отдел „Следствен" на СГП, тъй като посоченото престъпление се разследва от следовател съобразно изричната разпоредба на чл. 194, ал. 1, т. 1 НПК.

С постановление на наблюдаващия прокурор в СГП са дадени конкретни и подборни указания, които предстои да бъдат изпълнени от водещия разследването следовател, като се проведат разпити на свидетели по конкретни въпроси, събере се необходимата документация и справки, както и видеозаписи при установяване на такива, извършат се експертизи.

Към момента действията по събиране и проверка на доказателства продължават за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.

Мъжът на 24 години загинал, а други двама души бяха ранени при срутване на хале на ул. "Суходолска" в София.

Тримата са били затиснати под отломките. Мъжът е починал в линейката на път към болница. Халето се е срутило при ремонт на автокъща, уточниха от полицията.

Въпреки усилията на реанимационния екип, млад мъж с черепно-мозъчна травма е починал. Единият от пострадалите - мъж на 51 години с травма на крака и кръста, е бил транспортиран във Военномедицинска академия.

Вторият пострадал - на 50 години, е отказал преглед, посочиха още от ЦСМП.