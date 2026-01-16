ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията хвана стари познайници с амфетамин в Добрич

В Добрич иззеха амфетамин от лица, известни на МВР, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 15 януари в 16.45 ч. от автопатрул на Първо районно управление на МВР в Добрич в района на квартал „Балик" е извършена проверка на 26-годишен мъж от града, известен на МВР . В лицето е установена свивка със съдържание на бяло кристално вещество, реагиращо при извършения полеви тест на амфетамин с тегло 0,36 гр. Същия ден в 19 ч.отново в Добрич при проверка от автопатрул на 40-годишен мъж от село Победа, известен на МВР, той доброволно предава станиолова свивка със съдържание на бяло кристално вещество, реагиращо след извършения полеви тест на амфетамин с тегло 0,50 грама.

Лицата са задържани за 24 часа, образувани са бързи полицейски производства.

