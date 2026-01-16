В област Добрич все още все няма поледици и навявания

Пътищата в област Добрич са проходими в зимни условия, няма затворения направления, съобщи дежурният в Областното пътно управление."Машините са на терен по републиканските пътища , извършват се обработки със сол, за да се избегне заледяване. Няма сигнали за закъсали автомобили", добави той. Няма образувани навявания в областта, споделиха шофьори. „Снегът в Добрич и областта е около 1 сантиметър. Вятърът е окол 2 метра в секунда. Темхуратурата към 15 часа е минус 4 градуса", казаха от Хидрометеорологичната обсерватория в Добрич.

Още от рано сутринта шестте машини на сметопочистващата фирма в Добрич, която се грижи и за зимното почистване, са били на терен, за да обработват основните пътни артерии в града.60 работници на фирмата са на терен за обработката на обществени пространства. Помагат им служители на общинското предприятие „Устойчиви дейности и проекти".