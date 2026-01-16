ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Искат постоянен арест за сина на Атанас Бобоков. Б...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22105245 www.24chasa.bg

В област Добрич все още все няма поледици и навявания

Дияна Райнова

1564
Зимна обстановка. Снимка: Архив

Пътищата в област Добрич са проходими в зимни условия, няма затворения направления, съобщи дежурният в Областното пътно управление."Машините са на терен по републиканските пътища , извършват се обработки със сол, за да се избегне заледяване. Няма сигнали за закъсали автомобили", добави той. Няма образувани навявания в областта, споделиха шофьори. „Снегът в Добрич и областта е около 1 сантиметър. Вятърът е окол 2 метра в секунда. Темхуратурата към 15 часа е минус 4 градуса", казаха от Хидрометеорологичната обсерватория в Добрич.

Още от рано сутринта шестте машини на сметопочистващата фирма в Добрич, която се грижи и за зимното почистване, са били на терен, за да обработват основните пътни артерии в града.60  работници на фирмата са на терен за обработката на обществени пространства. Помагат им служители на общинското предприятие „Устойчиви дейности и проекти".

Зимна обстановка. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега