Доживотен затвор за наркозависимия Марин от Добрич, убил мъж с нож в градския парк

Състав на Окръжния съд в Добрич призна за виновен 33-годишен подсъдим по обвинение за убийство, опит за убийство и причиняване на средна телесна повреда. Мъжът е признат за виновен в това, че на 7 март 2024 г. в Добрич умишлено умъртвил 56-годишен мъж от същия град, като му нанесъл прободно-порезна рана, като деянието е извършено по хулигански подбуди.

Подсъдимият е признат за виновен и по обвинението, че на същата дата и място, пак по хулигански подбуди, направил опит умишлено да умъртви друг жител на града, нанасяйки му прободно-порезна рана, като деянието е останало недовършено, поради независещи от него причини.Съдът призна подсъдимия за виновен и в това, че на 25 февруари 2024 г. в Добрич по хулигански подбуди, чрез използване на нож, причинил средна телесна повреда на жител на града, обусловила постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота.

Според посоченото в обвинителния акт подсъдимият без причина е насочил агресията си към потърпевшите при разминаване с тях на общодостъпни места – градския парк „Свети Георги", по пътека близо до голям магазин в града и в района на паметник „Добротица".

За всяко от деянията съдът наложи отделни наказания на подсъдимия, като определи той да изтърпи най-тежката от постановените санкции, а именно доживотен затвор при първоначален специален режим на изтърпяване.

С постановената присъда подсъдимият е осъден да заплати по 76 693,78 евро /по 150 000 лв./ на двама родственици на починалия, като обезщетение за претърпени от всеки от ищците неимуществени вреди. Уважен е и граждански иск за 25 564,60 евро /50 000 лв./, предявен от пострадалия в резултат на деянието от 25 февруари 2024 г.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд - Варна в 15-дневен срок.Мотивите към постановения съдебен акт ще бъдат изготвени в законоустановения срок, съобщават от съда.