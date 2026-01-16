Пловдивчанин за 14-ото си престъпление: Признавам вина, не ми се рискува с по-висока присъда

Илия Налбантов нападнал таксиджия, отказал да го закара до "Столипиново" за дрога, ударил и жена

31-годишният пловдивчанин Илия Налбантов се сдоби с 14-а присъда - този път за хулиганство при опасен рецидив. Предишните му осъждания са за наркотици, кражби, грабежи и други хулигански прояви.

На 16 ноември 2024 г. - скоро след излизането си от затвора, Налбантов видял спряло такси на бул. "Мария Луиза". Влязъл в него и поискал от шофьора Ангел Йочев да го закара до "Столипиново", за да си купи наркотици. Водачът обяснил, че в момента не работи и чака сестра си. Налбантов се разлютил, излязъл от колата и започнал да рита по вратите и броните, опитал и да прободе таксиджията с шило. След това избягал и на близката улица "Радко Димитриев" попаднал на жена на име Радка Попова, която отивала до магазина. Без да го е провокирала с нищо, той я ударил с юмрук в лицето. И Йочев, и Попова подали сигнали на телефон 112, описали подробно Налбантов и понеже е добре познат на органите на реда, скоро бил заловен.

Адвокатката му Мая Ненчева го убеди да признае вината си, за да заслужи намаляване на наказанието с една трета. "Като цяло по общия ред сигурно ще взема по-висока присъда, не ми се рискува, признавам", заяви той пред Районния съд в Пловдив.

Произнесената присъда е година и 4 месеца затвор, която трябва да бъде изтърпяна при първоначален строг режим. Тя не е окончателна и подлежи на обжалване пред Окръжния съд.