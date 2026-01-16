Младежи си платиха с фалшиви 20 евро такси в Казанлък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Клиенти на такси си платиха с фалшиви 20 евро в Казанлък, съобщиха от полицията.

На 15 януари е подаден сигнал от 49-годишен мъж, че в управлявания от него таксиметров автомобил, след изпълнение на курс, му е било заплатено с неистинска банкнота с номинал от 20 евро.

На 14 януари е колата са се качили две момчета и едно момиче, като те са заплатили с фашивите пари. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

При друг случай - на 15 януари е подаден сигнал от 45-годишен мъж, че в магазин в Казанлък е било заплатено с неистинска банкнота с номинал от 20 евро.

На 14 януари в магазина влезли мъж и жена, които след закупуване на стока са заплатили с банкнота с номинал от 20 евро. По случая също под надзора на прокуратурат