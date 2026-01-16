ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха варненец с незаконни цигари за над 12 хил. евро

Надежда Алексиева

Снимки: Пресцентър на полицията във Варна.

Мъж е задържан днес с 60 000 къса цигари без бандерол на АМ „Хемус", съобщават от пресцентъра на полицията във Варна.

При проведена акция тази сутрин на автомагистрала „Хемус" от служители на отдел „Икономическа полиция" и „Специализирани полицейски сили", е спрян лек автомобил, управляван от 62-годишен варненец, криминално проявен и осъждан.

В багажното отделение на колата му са открити шест кашона с цигари без акцизен бандерол – общо 60 000 къса, на стойност около 24 000 лева / 12 271 евро.
Образувано е досъдебно производство. Нарушителят е задържан за срок до 24 часа.

