Сърбин е обвинен, че карал пиян в Казанлък

Сръбски гражданин е привлечен към наказателна отговорност по бързо производство за управление на товарен автомобил след употреба на алкохол в Казанлък. Това съобщиха от Районната прокуратура в Стара Загора. Престъплението е извършено вчера, като обвиняемият е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в кръвта си 1,51 на хиляда, което е установено с техническо средство.

Мъжът е шофирал товарния автомобил в централната част на града. Той е бил спрян за проверка от полицейски служители, като му е направен тест с техническото средство за употреба на алкохол. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои бързото производство да бъде внесено в съда в рамките на този срок.

По-рано днес от Районния съд в Казанлък съобщиха, че на италиански гражданин е наложена присъда от шест месеца затвор за управление на автомобил след употреба на алкохол в града, съобщи БТА.