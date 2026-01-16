ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха бракониер с незаконен улов на бяла мида, опитал да избяга от полицията

Есетрата ще изчезне съвсем от морето ни, ако започне траленето на бяла мида. Снимка: Архив

Гранични полицаи задържаха бракониер с незаконен улов на бяла мида в град Бяла. С интегрираната система за наблюдение „Синя граница" на ГД „Гранична полиция" в четвъртък е установена рибарска лодка, която извършва тралене в морето в района на река Камчия.

По-късно същата лодка пристигнала на пристанището в град Бяла. Граничен наряд от ГПУ-Варна се насочил към нея, но при опит за извършване на полицейска проверка мъжът на борда я избегнал, навлизайки отново с лодката навътре в морето.

Получена е информация от локалния координационен център в Созопол, че лодката се е отправила в посока Обзор и до буна между Обзор и Бяла рибарят е прехвърлил улова в син пикап, информира Би Ти Ви.

Той е задържан малко по-късно и е отведен в ГПУ-Варна. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия граничните полицаи са установили двама помагачи на бракониера, които са предали улова от около 90 кг бяла мида на служители от ИАРА.

На 35-годишния рибар е съставен акт за административно нарушение във връзка с осуетяване на полицейска проверка. От ИАРА ще му бъде наложена санкция за незаконния улов на бяла мида.

