В плувния комплекс в Шумен, който отвори врати на 9 януари, вече започват организирани тренировки с новооткрития „Спортен клуб по плуване - Шумен 2025“. Те ще се провеждат в понеделник, сряда и петък по три часа на ден, като допълнително ще бъде уточнен графикът с треньора. Тази събота и неделя от 10:00 ч. и 16:00 ч. ще се проведе среща с родителите, които желаят да запишат децата си. В рамките на първата седмица от откриването вече има над 300 посещения.

Това съобщиха на брифинг в Община Шумен на 16 януари заместник-кметът по икономическо развитие Николай Колев и директорът на Общинското предприятие „Общински жилища и имоти“ Николай Колев.

Те посочиха, че желаещите да използват басейните са задължени да си носят чехли и шапка за плуване, а предпазните очила и тапите за уши са по желание. От следващата седмица предстои и на място в комплекса да се предлагат за закупуване необходимите приспособления за ползване на комплекса, съобщиха още на брифинга

Директорът на Общинското предприятие посочи, че няма ограничение във възрастта за посещение, като лицата на и под 18 години трябва да са с пълнолетен придружител или с лицензиран треньор.

Предстои да се изгради автобусна спирка пред новия плувен комплекс, за да се улесни достъпът на посетителите, а на този етап гражданите могат да се придвижват с линия №10 от градския транспорт, която спира в близост, съобщи заместник-кметът по икономическо развитие.

На брифинга стана ясно, че в комплекса работи екип от 3 медицински лица и ще има 8 треньори, от които 5 са вече назначени. Седмица след отварянето вече са монтирани и нови приспособления като сешоари, огледала, часовници и допълнителни указателни табели.

Директорът на предприятието посочи, че има заявено желание на два варненски клуба по плуване да провеждат занимания, както и посещения на групи от различни населени места.

Плувният комплекс се намира на бул. „Ришки проход“ №49, преди бензиностанция „Еко“ (бивш „Аквасвят“).Работното време на обекта е всеки ден от 8:00 ч. до 13:00 ч. и от 14:00 ч. до 21:00 часа. В диапазона от 13:00 - 14:00 часа се извършват санитарни дейности.

Цените за използване на закрития плувен басейн са определени с решение на Общинския съвет и са публикувани в Приложение №4 към Наредба за определяне и аминистриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Едночасовото посещение за възрастни е 5 €, а за деца до 18 години и пенсионери – 3,50 €. Предлагат се семейни уикенд карти на стойност 11 € и 14 €, както и месечни карти за 10, 20 и 30 посещения на стойност от 31,50 €до 120 €. Съоръжението се ползва безплатно от лица до 18г. с експертно решение на ТЕЛК със степен на увреждане 50 и над 50% с родител или пълнолетен придружител.

Големият басейн е с размери 33,33 на 25,03 метра, с осем коридора и дълбочина от 1,80 до 2,00 метра, което позволява провеждането на състезания и пълноценни тренировки. Малкият басейн е с размери 16 на 12,5 метра и дълбочина от 0,80 до 1,25 метра и е предназначен за обучение, детски школи и масово ползване.

Повече информация за новия спортен клуб: 0897 712 657 или 0898 754 838 – Стоянчо Герасимов.