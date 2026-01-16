ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът атакува мълчаливия отказ на ОИК да се произнесе за пълномощията на Благомир Коцев

Надежда Алексиева

2492
Благомир Коцев в кабинета си в първия работен ден след ареста. Снимка: Община Варна

Административният съд във Варна е образувал дело по жалба срещу мълчаливия отказ на ОИК да се произнесе по сигнали за прекратяване на пълномощията на кмета на Община Варна Благомир Коцев, съобщават от пресцентъра на институцията.

В жалбата се твърди, че мълчанието на ОИК – Варна представлява незаконосъобразен мълчалив отказ да изпълни задължение за проверка и констатация на обстоятелства.

Жалбоподателят атакува бездействието на комисията като изтъква, че тя не се е произнесла в 14-дневен срок по подадените сигнали, нито по последвалото правно напомняне от 13 януари тази година.

Делото подлежи на разглеждане и произнасяне по същество от Административен съд – Варна.

