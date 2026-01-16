102 г. чукна Надежда Георгиева от Разлог с много гости, песни и танци

Истински празник на дълголетието, обичта и уважението се състоя в Дом за стари хора „Св. Димитър" – гр. Разлог, където баба Надежда Георгиева отбеляза своя 102-ри рожден ден. Тържеството събра жителите на дома и неговия екип, които с много усмивки и топли думи поздравиха най-възрастната и обичана дама – баба Наде.

Празненството бе уважено лично от кмета на община Разлог инж. Красимир Герчев, който поднесе на рожденичката красив букет цветя и кошница с любимите ѝ лакомства. Кметът пожела на баба Наде още дни, изпълнени със здраве, спокойствие и светлина, които да продължават да озаряват дните й.

В празничния ден всички заедно станаха свидетели на духването на свещичките с числото 102, символ на дългия и достоен житейски път на баба Наде. Специален поздрав към рожденичката отправиха и възпитаници на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви" – Разлог, които поднесоха цветя и зарадваха всички присъстващи с изпълнение на няколко красиви народни песни и хора.

Накрая всички гости заедно се хванаха на едно голямо хоро в чест на баба Надя. Танцът донесе много празнично настроение, смях и вълнение, превръщайки деня в истински незабравим спомен.



