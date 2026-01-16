Правната комисия прие да се изчистят т.нар. мъртви души от избирателните списъци

Бе прието и предложение на "Възраждане" за ограничаване на броя на секциите в страни извън Европейския съюз до 20, като в тази бройка не влизат секциите в консулства и дипломатически представителства

С 10 гласа "за" от ГЕРБ, БСП, ДПС-Ново начало и ИТН бе прието предложението на ИТН за промени в Изборния кодекс, с което от избирателните списъци се чистят т.нар. мъртви души. Против гласуваха 6 от ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ, АПС и "Величие", като Бранимир Балачев от ГЕРБ и Стою Стоев от ПП-ДБ се въздържаха.

По същество с предложението на ИТН се изменя начинът, по който се изготвят избирателните списъци, а депутатът от групата на Слави Трифонов Александър Рачев обяви, че именно това е тяхното предложение за чистене на "мъртвите души" от списъците.

Според предложението на ИТН избирателните списъци ще се съставят съгласно данните от регистъра с ЕГН, събран от Националния статистически институт при последното преброяване на населението.

Стою Стоев (ПП-ДБ) коментира, че има регламент в закона за статистиката, според който се забранява използването на този тип статистически данни за други цели. Затова той определи текста на ИТН като "абсолютно неработещо предложение".

Според зам.-шефката на парламента от ИТН Николета Кузманова обаче, в закона имало предвидени изключения за тази забрана и нямало пречка за тяхното предложение да бъде предвидено такова. Тя обясни, че ако предложението бъде прието и влезе в сила, от ИТН ще внесат законопроект за промени в статистическия закон именно, за да се оправи тази несъвместимост.

"Вие предлагате да превърнете базата данни на НСИ с ЕГН-та в регистър на избирателите, но не е ясно дали са налице всички ЕГН на преброените граждани. Изразявам съмнение, че в този регистър на НСИ не са записани всички граждани, които имат избирателни права", коментира Божидар Божанов, който обаче не е член на правната комисия.

"Не е ясно как ще се актуализира този списък, прави се на 10 г., но раждането и смъртта не са единствения начин за промяна в него. Някои хора придобиват гражданство и с това избирателни права, но няма да присъстват в този регистър до следващото преброяване. Не е редно да превръщаме базата данни на НСИ в изборен списък", категоричен бе той.

"Това предложение по никакъв начин не променя общия ред за изготвяне на списъците. Към момента те се позовават на данни от ГРАО, като се състави предварителния е обявен и всеки може да се провери дали фигурира или не в списъка. В хода на изборния ден има процедура и сега по Изборния кодекс, чрез която да поискаме да сме включени в списъка, това е моя ангажимент като избирател да се проверя и да поискам да ме включат в списъка, ако не съм", аргументира се Кузманова.

"Идеята на предложението е не да се ограничават избирателни права, а списъците да бъдат обективно отразяващи актуално броя на населението над 18 г., което може да участва в съответния избор", допълни депутатката от ИТН.

Не бе прието обаче предложението на БСП за чистене на изборните списъци. Според техния текст те трябваше да се съставят на база списъците с гласували на последните избори. То бе подкрепено с 2 гласа "за", а 10 гласуваха "въздържал се".

По-рано бе прието и предложение на "Възраждане", според което броят на секциите в страните извън Европейския съюз (САЩ, Великобритания, Турция и др.- бел. ред.) да бъде ограничен до 20. В тази бройка обаче не влизат секциите в консулствата и дипломатическите мисии на България.

"Над 5000 граждани на Турция получават годишно българско гражданство и така добиват право да гласуват и повечето от тях го правят. Затова сме направили предложение да ограничим броя на секции в държави извън ЕС над 20 броя секции. Няма никаква обосновка, не е необходимо да се харчи държавен ресурс за секции, в които не се гласува", мотивира предложението Петър Петров.

"Не мога да се съглася с твърденията, че в тези страни има много нарушения, безобразните нарушения са си у нас. Защо да накажем сънародниците си от САЩ и Великобритания", запита Надежда Йорданова от ПП-ДБ. Тя заяви, че депутатите от групата й ще гласуват "против" предложението.

"Не препятстваме конституционното право да гласуват сънародниците. Целесъобразно е да бъде върнат режима, който действаше до май 2021, намалява се броя на секциите, а не се препятства правото за гласуване", категоричен бе Петров.

В крайна сметка предложението мина с 11 гласа "за" от "Възраждане", ГЕРБ, ИТН и БСП. Против бяха 7.