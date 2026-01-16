Искат постоянен арест за сина на Атанас Бобоков. Божидар: Имам изпити (Обновена)

Съдът го пусна под парична гаранция от 5000 лв.

Прокуратурата в Смолян поиска постоянно задържане под стража на сина на бизнесмена Атанас Бобоков. Според наблюдаващия прокурор Станчо Станчев Бобоков-младши не е семеен и предвид скъпия автомобил и възможността да се снабдява с наркотици може да се укрие.

Самият Божидар Бобоков обяви в съдебна зала, че все още е ученик в частното училище "Св. Георги" в София към програма на Кеймбридж и му предстоят изпити. Той самият нямал доходи, но родителите му биха могли да платят евентуална парична гаранция. Бобоков-младши заяви, че се занимава с борси за крипто валута, но в сметката му има по-малко от 500 долара.

Според защитата му Божидар Бобоков има чисто съдебно минало и висящото дело от протестите в София не е повод да се счита, че има противообществени прояви.

Малко след 17,30 ч в петък съдът пусна Божидар Бобоков под парична гаранция от 5000 лв. Мотивите на съдия Меденка Недкова са, че момчето е младо, ученик е, има чисто съдебно минало и го посъветва да не се занимава повече с наркотици. Той й благодари. На излизане от съдебната палата той беше само с адвокати си и никой от фамилията му не го посрещна.

45 дни след първия си арест на протеста от 1 декември синът на бизнесмена бе задържан за втори път от полицията. В сряда следобед 19-годишният младеж бе отведен в районното в Смолян, защото бе хванат в неадекватно състояние и със 100 г марихуана в колата си в Пампорово.

Божидар Бобоков е бил в зимния курорт заедно с негов приятел. Двамата били в джип "Киа Спортидж", собственост на Бобоков, но зад волана било другото момче. Колата се движила в нарушение на правилата. Наложила се намесата на Пътна полиция. При проверката Божидар Бобоков се държал неадекватно. Колата е претърсена.

Униформените намерили пакет със 100 г марихуана, а Бобоков-младши не дал логично обяснение какво правят наркотиците в джипа му. Спътникът му е гражданин на страна от Близкия изток и също е на 19 г.