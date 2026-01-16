Военни обезвредиха противотанкова мина край Крумовград

Специализиран екип от 31-ви механизиран батальон – Хасково от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада обезвреди силно корозирала противотанкова мина ТМ-46, открита по време на изкопни дейности в района на Крумовград. Боеприпасът е транспортиран и унищожен в бившия учебен полигон в с. Качулка, община Крумовград. Ръководител на специализирания екип е капитан Димитър Чернев. Тако военнослужещите от Сухопътните войски изпълниха успешно задачи в помощ на населението в община Крумовград и област Шумен

Вчера, 15 януари, от 08.10 ч. до 14.40 ч. спеиализиран екип за действие при тежки зимни условия от военно формирование 34 200 - Шумен оказа помощ за почистване на път и изправяне на железобетонен стълб от електропреносната мрежа в района между селата Хан Крум и Осмар, в поречието на река Врана, област Шумен. Ръководител на екипа е майор Андрея Иванов.