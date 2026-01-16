Новоназначени военнослужещи положиха клетва в Стара Загора и Асеновград

Новоназначени военнослужещи от военните формирования в Стара Загора и Асеновград от състава на Сухопътните войски положиха военна клетва да защитават териториалната цялост и суверенитета на Република България днес, 16 януари.

Пред мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора" 150 новоназначени военнослужещи, постъпили във формированията на 2-ра Тунджанска механизирана бригада, поеха отговорността да служат вярно на Република България. Под звуците на военни маршове, изпълнени от духовия оркестър на бригадата, военнослужещите целунаха бойното знаме. Командващ ритуала беше командирът на батальона за логистично осигуряване на бригадата подполковник Христо Хаджиев. Строя прие командирът на 2-ра механизирана бригада бригаден генерал Мирослав Костадинов. „Нашите семейства и нашата Родина разчитат на нас. Нека бъдем единни, подготвени и силни, защото военната професия не е просто работа – тя е избор на сила и чест, на развитие и бъдеще. Дисциплината, взаимопомощта и уважението са основни наши ценности като военнослужещи. Желая ви успешен път в Българската армия!" каза в обръщението си генерал Костадинов. На ритуала присъстваха командири, близки и граждани, представители на държавната и местната власт и Българската православна църква. Негово преосвещенство Маркианополският епископ Богослов със свещеници от Старозагорската света митрополия отслужи тържествен молебен за здраве и благополучие.

В Асеновград 44-ма новоназначени военнослужещи в 4-ти артилерийски полк дадоха тържествения обет в присъствието на официални гости, родители, близки и приятели. В приветствието си командирът на артилерийското формирование полковник Красимир Ташев изрази благодарност, че са избрали да служат в редиците на Сухопътните войски и увереност, че те успешно ще посрещнат предизвикателствата и трудностите в техния воински път. Той им пожела успешна адаптация с новите и различни за тях условия на живот и дейност. От името на положилите военна клетва слово отговор произнесе редник Реджеп Халил.