Васил Терзиев: В момента в София има 11 аварии на "Топлофикация", стотици домове са без отопление

4088
Васил Терзиев Снимка: Столична община

В момента в София има 11 аварии на „Топлофикация". Това съобщи кметът на столицата Васил Терзиев, който внася доклад с искане за независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ, който да даде ясна картина за състоянието на дружеството. Ето какво пише още Терзиев:

"В голяма част от „Люлин", в "Младост" в центъра, в „Слатина", „Изток" и „Яворов" стотици домове са без сигурно отопление и топла вода посред зима.

Това не е изолиран случай.

Това е резултат от години отлагане, временни решения и липса на посока. Инфраструктурата се влошава, авариите зачестяват, а задлъжняването расте – днес дългът вече е над 1 милиард евро.

След всяка криза в София в Столичен общински съвет изведнъж се появява загриженост и се предлага „помощ". Сега имаме реална криза и в „Топлофикация". Надявам се този път това да се превърне в решения.

Затова внасям отново доклада, който беше отложен през декември. Той е първата необходима стъпка – независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ, който да даде ясна картина за състоянието на дружеството, нужните инвестиции и реалните възможности пред нас.

Многократно съм заявявал, че дългосрочното решение трябва да защитава интереса на общината и софиянци и да намира пресечна точка с държавата и инвеститорите. За това първо са нужни факти, а не догадки, и честен разговор с държавата за преструктуриране на дълга.

Целта е проста: да започне оздравителен процес и професионално управление на „Топлофикация", без да създаваме нови енергийно бедни хора.

Надявам се този път докладът да мине през комисиите, да стигне до зала и да получи подкрепа с реални гласове – защото всяко ново отлагане означава още аварии и още несигурност за хората.

Публикувахте от Васил Терзиев в Петък, 16 януари 2026 г.

