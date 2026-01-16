Директорът на Агенция „Митници" с престижно отличие от МО

Директорът на Агенция „Митници" Георги Димов беше награден от министъра на отбраната Атанас Запрянов. Отличието му беше присъдено за принос по изграждането и повишаването на транспортните способности на Министерството на отбраната и Въоръжените сили.

Министър Запрянов благодари на Георги Димов за изключително доброто взаимодействие между Агенция „Митници" и Българската армия и за успешната съвместна работа. Директорът на агенцията подчерта, че за него винаги е било чест и удоволствие да работи с Българската армия и Въоръжените сили и посочи, че това сътрудничество ще продължи и в бъдеще, защото то е преди всичко в интерес на България. Той допълни, че за подобен тип сътрудничество е необходимо и взаимно разбирателство и то е факт между двете институции.

Георги Димов благодари на министър Запрянов за добрите взаимоотношения и за отличието, което получи- награден знак „За принос към Министерството на отбраната".