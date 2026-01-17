Искат $ 65 000 за орден на царица Елеонора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Той е от най-високата степен на “Свети Александър”

Българският орден “Свети Александър”, принадлежал на царица Елеонора, е предложен за покупка в сайта emedals.com. Цената е 65 000 долара, което си е доста сериозна сума за подобно отличие.

Според документите той е от наследството на княгиня Надежда, като вече е бил продаван веднъж на подобен търг през 2023 г., но от аукциона “Кюнгер”.

Наличието на царската корона върху ордена означава, че е от втория или третия му вариант, когато Фердинанд I получава титлата. Той поема трона като княз, но през 1908 г. е вече цар.

Голямото огърлие е запазено само за Великия магистър. СНИМКА: ВАСИЛ ПЕТКОВ

Орденът е с брилянти, което означава, че само две жени са били негови носителки - съпругите на Фердинанд Мария-Луиза и Елеонора. Според различни фотографии се доказва, че не може да е на Мария-Луиза.

Присъства написана на ръка бележка, според която орденът идва от наследството на княгиня Мария, но тя е починала през 1899 г., като е невъзможно да носи царска корона.

Неясно е кога Елеонора е получила ордена, като най-вероятно това е подарък за сватбата.

“Свети Александър” е династичният орден на България

и се появява след Освобождението. Княз Александър I Батенберг го кръщава на небесния си покровител.

Учреден е с княжески рескрипт на 25 декември 1881 година. В основата му заляга домашният орден на Хесенското херцогство “Филип Великодушни”, от чийто владетелски дом произхожда първият български княз.

Първоначално е замислен в пет степени и огърлие, но впоследствие се оформят шест степени, малко и голямо огърлие, а през 1908 г. е въведена и степента “Велик кръст”. Постепенно се оформят и военновременните степени с мечове по средата и над кръста. С ордена се награждават български и чужди поданици по личното благоволение на монарха.

Орденът представлява емайлиран в бяло артилерийски кръст със златни или сребърни кантове в зависимост от степента. Във вимпела на аверса е поставен стилизиран надпис на името на ордена, а в пръстена наоколо девизът СЪ НАМИ БОГЪ, под него лаврови клончета. На реверса е поставено бяло поле с надпис “19 ФЕВРАЛЪ 1878” - датата на подписването на Санстефанския мирен договор. Над него царска (княжеска) корона с пуснати кисти. Първата степен се носи на пурпурночервена моарена лента през дясното рамо с розетка в края. Тя има и своята звезда, която представлява осемлъчева сребърна звезда, в чийто център е поставен аверсът на ордена.

Царица Елеонора

Голямото огърлие представлява тридесет последователно свързани от короновани лъвове медальона,

редуващи вензела на учредителя, княз Александър I, и осмоконечен кръст. Известна е специална емисия на голямото огърлие с пресечени два фелдмаршалски жезъла, принадлежаща на цар Фердинанд I.

Малкото огърлие повтаря изображенията на голямото, но с намалени размери.

Великият кръст, учреден през 1908 г., повтаря първоначалната емисия, но вместо в бял е изработен в зелен емайл, а в средата на вимпела е поставен коронован български лъв. Подобно оформление има и звездата, като пръстенът около златния лъв на червено поле е отново в зелен емайл.

Останалите степени повтарят изображението на първата емисия, но с намалени размери. Шестата степен е изработена от сребърен метал без емайл върху раменете на кръста.

Изключителни образци на голямото и малкото огърлие на ордена “Свети Александър” с брилянти, принадлежали на османските султани Абдул Хамид II и Мехмед V, се пазят в колекцията на двореца Топ Капъ (“Високата порта”) в Истанбул.

Първи носител на ордена е принц Александър Петрович Олденбургски, член на руското императорско семейство Романови и участник в Руско-турската освободителна война.

Най-високата степен “Велик кръст” е главно за доста известни чужденци, като единствените българи, които са го получили, са бившите премиери Васил Радославов и Андрей Ляпчев, както и Негово Високопреосвещенство Максим, наместник-председател на Светия синод и Пловдивски митрополит. Пред 1911 г. първо го получава барон Павел Гауч фон Франкентурм, който е шеф на имперската сметна палата и бивш премиер на Германия.

През 1928 година най-високата степен получава Бенито Мусолини, който тогава се води шеф на кралското италианско правителство.

Последният, който получава най-високата степен, е райхсмаршал Херман Гьоринг, премиер на Прусия и министър на въздухоплаването. Това се случва през 1935 г., далеч от началото на Втората световна война.

Преди дни легендарната певица Лили Иванова получи първата степен на ордена от цар Симеон II и реално се превърна в първия негов носител от доста дълго време. Според някои източници той е бил даден и на зетя на монарха Китин Муньос, но няма официално потвърждение.

Сред носителите на първата степен личат имената на Захари Стоянов - политик, публицист и писател, както и на един куп военни отпреди 9 септември 1944 г.

В същия сайт - emedals.com, са били продадени доста ордени “Свети Александър”, като за първа степен са дадени 1905 долара, а за друг - над 3000. Най-често се срещат по-високите степени на ордена, който вървят по около 200 долара.

Според източниците най-високата степен, както и орденът на царица Елеонора са изработени във Виена в доста известната ювелирна фирма “Рьоте и племенник”.

Това е

най-известната фирма, която произвежда ордени и медали с диаманти

и брилянти

Нейни са произведенията на изкуството като “Червен орел” и “Черен орел”, които се смятат за едни от най-търсените от колекционерите.

Компанията е основана в началото на ХIХ век от Кристиан Фридрих Рьоте и племенникът му Антон Ото Гербиц. Стават официални доставчици на император Франц Йосиф I и така придобиват огромна популярност в Европа. Освен за българския царски двор са изработвали медали на императрица на Австрия Елизабет Баварска (на трона от 1858 до 1898 г.). Неин е кръстът на “Света София” в Истанбул.

И до днес тази фирма работи, като нейният магазин е във Виена на улица “Колмаркт” 7.