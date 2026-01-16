ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха криминално проявен, готвил наркотици на бургаските гробища

Високотехнологична лаборатория за производство на амфетамини Снимка: ГДБОП

Криминално проявен мъж е задържан при специализирана операция в изоставена постройка в района на бургаските гробища. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОДМВР)– Бургас.

Полицейската акция е проведена късно снощи от служители на отдел "Криминална полиция" и сектор "Специализирани полицейски сили" към ОДМВР – Бургас.

Задържаният е 43-годишен бургазлия, криминално проявен и многократно осъждан.

В постройката са намерени и иззети десетлитрова бутилка, съдържаща жълта кристалообразна течност, електронна везна, газови котлони, туби с надпис "Ацетон", пълни с прозрачна течност с остра миризма, кофа с червено прахообразно вещество, за което се предполага, че е червен фосфор.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

