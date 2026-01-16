Освободиха училищен директор, имало сигнали, че притеснява деца, а той твърди, че са клевети

Директорът на Основно училище" Братя Миладинови" в село Годешево, община Сатовча Хасан Чаушев е освободен от длъжност преди седмица. Срещу него имало оплаквания от родители, че привиквал в директорския кабинет избрани от него деца под претекст за спортни занимания, защото бил и учител по спортни занимания. В кабинета извършвал с децата непривични движения и ги докосвал, за да им направи някакви функционални изследвания, били оплакванията на родителите по думите на децата. Чаушев е бил в болничен в началото на годината и от 8 януари е освободен по негово желание с мотив "семейни причини".

"Това са клевети по мой адрес и заговор срещу мен. На родителска среща преди Коледа няколко майки бяха афектирани и се получи напрежение. Предполагам, че е защото бях смъмрил децата им, че имат лоша дисциплина. Категорично отричам да съм правил някакви неприлични действия. Това е заговор срещу мен, защото съм неудобен и искат да ме махнат от поста. Аз съм от съседната община Хаджидимово, не съм от община Сатовча и вероятно това е причината. Спечелих конкурс за директор и съм на поста от 22 август 2025 г. Преди това 7 години бях начален учител. Не съм видял жалбата срещу мен, бях в РУО и си подадох молбата за напускане", коментира пред "24 часа" освободеният вече директор. Твърди, че никой от полицията или прокуратурата не го е викал за обяснения.

След жалбата в РУО са взети обяснения от родители, учители и ученици.