АПС не остави интрига - отиваме на избори, но пари за нови машини няма (Обзор)

Хората на Доган върнаха веднага на президента папката с третия мандат

Ще искат от НСИ списъците от последното преброяване, за да чистят мъртвите души за вота

Твърдо отиваме на избори, но заради липсата на редовен бюджет няма пари и за нови сканиращи машини, независимо дали те ще бъдат окончателно приети от парламента.

Това стана ясно в петък от поредица политически събития и коментари.

Отиваме на избори, лаконично заключи президентът Румен Радев, след като Хайри Садъков от АПС му върна папката с третия мандат в мига, в който я получи.

Почти по същото време дойде и признанието, че пари за нови машини в момента държавата няма, защото не е приет новият бюджет. Направи го вицепремиерът в оставка Томислав Дончев по време на парламентарния контрол. Дали държавата е готова да подсигури новата техника още за предстоящия вот след около два месеца, го попита Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

Дончев подчерта, че какъвто и способ да се използва за провеждането на изборите, машини, машини и хартия или друг тип машини, ЦИК трябва да организира изборния процес. Той напомни, че в последните 3-4 г. “логиката на изборния процес е да сменяме в последния възможен момент, в петък следобед” технологията на вота. Вицепремиерът в оставка Томислав Дончев отговаря на депутатите в блицконтрола. Снимка: Николай Литов

И въпреки че в четвъртък депутатите приеха, че ще има оптични устройства за сканиране на бюлетини, в петък, до редакционното приключване на броя,

правната комисия не бе стигнала до решение откога ще се използват те

В началото на заседанието БСП предложи да бъдат въведени от 1 януари 2027 г. Ако не може да се осигурят за новите избори, ЦИК ще излезе с решение и ще се гласува както досега, обясни Александър Рашев от ИТН и темата бе отложена.

Прието беше обаче предложението на ИТН за изчистване на т.нар. мъртви души от избирателните списъци - те да се съставят съгласно данните от регистъра с ЕГН, събран от НСИ при последното преброяване на населението.

Има регламент в закона за статистиката, който забранява използването на този тип статистически данни за други цели, предупреди Стою Стоев от ПП-ДБ и определи текста като “абсолютно неработещ”.

Според зам.-шефката на парламента Николета Кузманова обаче в закона имало предвидени изключения и ако предложението влезе в сила, ИТН ще внесе промени в статистическия закон именно за да се оправи тази несъвместимост.

Към момента списъците се позовават на данни от ГРАО. Като се състави предварителният, той се обявява и всеки може да се провери дали фигурира в списъка, или не. В хода на изборния ден и сега има процедура, чрез която да поискаме включване в списъка, обясни Кузманова.

Не е възможно за списъците да се използват данните на НСИ, коментира обаче преди ден в интервю за “24 часа” бившата шефка на ЦИК Ивилина Алексиева-Робинсън. Според нея първо трябва да се направи одит на ГРАО и да се видят списъците.

“Ние чуваме само за “мъртви души” и надписани списъци, само че европейски органи, които идват на проверка, говорят и за друго -

липсващи лица от списъци,

редовно гласуващи хора, които не са включени в списъка... Има и хора без постоянен адрес, защото обитават незаконни постройки, но те също имат право на глас и не са включени в избирателните списъци. Затова ми се струва, че първо трябва да проверим избирателните списъци през ГРАО. От този одит ще излязат ясно проблемите”, коментира Ивилина Алексиева-Робинсън.

Депутатите решиха да ограничат до 20 броя на секциите в страните извън ЕС (САЩ, Великобритания, Турция и др. - бел. ред.). Предложението бе на “Възраждане”. В тази бройка обаче не влизат секциите в българските дипломатически мисии.